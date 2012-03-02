В Якутии работодателям будут предоставлять субсидии за трудоустройство инвалидов

С 13 июля 2017 года начался отбор работодателей на предоставление субсидии на 2017 год из государственного бюджета Якутии.

Средства предоставляются на мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.Субсидии предоставляются на финансирование части затрат работодателей на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочего места инвалида, в размере не более 120 тысяч рублей.

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