Ысыах Олонхо в 2018 году пройдет в Алданском районе Якутии

Ысыах Олонхо в 2018 году пройдет в Алданском районе Якутии

Оргкомитет республиканского праздника подвел итоги этого года.

 

Ысыах Олонхо в 2018 году пройдет в Алданском районе Якутии. Заместитель председателя правительства Якутии, председатель оргкомитета республиканского Ысыаха Олонхо-2017 Алексей Дьячковский провел итоговое заседание. Напомним, в этом году праздник прошел в местности Хомустах г. Вилюйска Вилюйского улуса, сообщает ИА YakutiaMedia. Эстафету Ысыаха Олонхо принял Алданский район, где уже началась подготовка. Принято постановление Главы Алданского района, утверждены составы оргкомитета и рабочих групп, запланированы мероприятия по благоустройству территорий.

 

 
 

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