Россиян могут обязать платить за провоз телефонов и зонтов в самолете

Министерство транспорта России предлагает брать плату за провоз в салоне самолета верхней одежды пассажиров с невозвратными билетами.

Такая информация опубликована на официальном портале нормативно-правовых актов. Кроме того, чиновники исключили из списка вещей для бесплатного провоза на борту лайнера зонты, ноутбуки, мобильные телефоны, фотоаппараты и видеокамеры. Максимальный вес ручной клади должен составлять пять килограммов. Министерство также опубликовало список вещей, которые путешественники с невозвратными билетами могут взять на борт бесплатно (помимо ручной клади). В перечне остались дамские сумки, портплед (дорожный чехол) для костюма и детское питание.

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