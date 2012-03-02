Работающим пенсионерам увеличат пенсии

С августа 2017 года работающим пенсионерам увеличат пенсию. Максимальная прибавка составит примерно 220 руб., сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

По данным ПФР, прибавка будет зачисляться с учетом перерасчета за работу в 2016 году. На беззаявительный перерасчет страховой пенсии, по данным ПФР, имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

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