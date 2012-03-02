В России могут ужесточить наказание за незаконную перепланировку

В России могут ужесточить наказание за незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений.

Изменения в законодательство могут внести уже до конца года, сообщают «Известия» со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса. Чиновник отметил, что жилищным инспекторам предоставят возможность проверять помещения, где предположительно ведутся несанкционированные работы. Наказание за ремонт в жилых квартирах будет весьма строгим, поскольку речь идет о безопасности людей. Ограничения также распространятся на нежилые помещения, в частности, магазины, расположенные на первых этажах зданий.

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