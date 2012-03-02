Алданцы завоевали кубок республиканского чемпионата по мотокроссу

Переходящий кубок привезли алданские мотогонщики с республиканского чемпионата по мотокроссу памяти В.С. Милютина. Чемпионат проходил в Якутске.

Алданцам удалось продемонстрировать ловкость, умение и мастерство, заняв первое и третье места в общекомандном зачете: первое место у команды СТК «Алдан-1», третье — у команды СТК «Алдан-2». В гонках также участвовали команды СТК «Вираж» г. Якутск, ФАМС г. Нерюнгри и СТК «Столица» г. Якутск, которая завоевала второе место.

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