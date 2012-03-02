Интернет в небольших населенных пунктах станет бесплатным

Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком» с 1 августа 2017 года отменит плату за использование интернета в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек), сообщил глава компании Михаил Осеевский во время встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.

«Ростелеком» с 2014 года является единым оператором универсальных услуг связи на территории страны и успешно реализует проект устранения цифрового неравенства.

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