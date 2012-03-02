В Якутии запретят выгул собак без намордника

27 июля правительство Якутии рассмотрит проект постановления «О проекте закона РС(Я) «О внесении изменений в закон Республики Саха (Якутия) «О порядке содержания собак, кошек, экзотических животных и об ответственности их владельцев»».

Предлагается установить запрет вывода собак всех пород из жилых помещений и изолированных территорий без намордника, за исключением собак, не достигших возраста трех месяцев и собак декоративных пород ростом в холке до 25 сантиметров. Ранее в законе исключения составляли собаки, не достигшие возраста шести месяцев и собаки декоративных пород без ограничения роста в холке.

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