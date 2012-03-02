«Железные дороги Якутии» могут лишиться независимости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает установить для ОАО "РЖД" и "Железных дорог Якутии" единый инфраструктурный тариф, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления, подготовленного службой.

С 1995 года "Железные дороги Якутии" были выведены в отдельное акционерное общество, чтобы завершить строительство дороги Беркакит - Томмот - Якутск. По данным "Железных дорог Якутии", за пять месяцев по линии Беркакит - Томмот было перевезено около 1,8 млн т грузов, что на 11,9% больше показателей аналогичного периода 2016 г.

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