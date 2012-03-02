Таксистам придется платить за новую страховку

Национальный союз страховщиков ответственности предложил включить такси в систему страхования ответственности перевозчика, сообщила вице-президент организации Светлана Гусар газете "Известия".

Система обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) охватывает только крупногабаритный общественный транспорт. В настоящее время за нанесения ущерба пассажиру максимальная выплата по страховке может составить до 2 млн рублей. Однако легковое такси страхуется только по ОСАГО и максимальная выплата не превышает 500 тысяч рублей. � цену продуктов, помимо себестоимости производства, заложена стоимость хранения, фасовка. А осенью товар поступает на прилавок прямо с полей и изготовителям не нужно тратиться на содержание продукции.

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