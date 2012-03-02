В городе прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту

В Алдане прошли соревнования среди подразделений Алданского пожарно-спасательного гарнизона по пожарно-прикладному спорту.

ПСЧ №1 (г. Алдан), ПЧ №2 (г.Томмот), Отряд государственной противопожарной службы №7 по МО «Алданский район», представляла сборная команда МПЧ-5(п.Лебединый) МПЧ-6 (п.Хатыстыр) и команда ПЧ-3 (пос. Нижний Куранах). Пожарно-прикладной спорт один из элементов профессиональной подготовки пожарных для выработки таких качеств, как смелость, решительность, воля к победе, умение ориентироваться и быстро находить решения в сложной обстановке. В него входят несколько технических упражнений, базовыми элементами которых являются практические действия, выполняемые огнеборцами в ходе тушения пожаров и ликвидации ЧС. Общий зачёт соревнований: сборная МПЧ-IIIместо, ПЧ-2 г.Томмот – II место и лидером соревнований стала команда ПСЧ-Iг. Алдан.

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