Медведев поручил наладить поставки рыбы с Дальнего Востока по всей стране

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил наладить поставки рыбы с Дальнего Востока по всей стране.

Об этом он заявил на совещании с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного федерального округа. «Это одна из важнейших задач, с которой пока, надо признаться, мы не до конца справляемся», — сказал Медведев. Кроме того, он отметил необходимость избежания резких скачков цен на рыбу и рыбопродукты, и констатировал, что «около 80% рыбы на столах россиян — отечественного производства»

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