Банки будут распознавать клиентов по сетчатке глаза

Российские банки начнут внедрять идентификацию клиентов по сетчатке глаза.

В группе ВТБ подобный способ распознавания введут уже в 2018 году, в Бинбанке — в перспективе 2–3 лет. Возможности проверки клиентов по сетчатке глаза также изучает Тинькофф Банк, сообщают "Известия". В Группе ВТБ подчеркнули, что сканирование сетчатки будет возможным в отделении банка, на некоторых моделях мобильных устройств, в банкоматах и устройствах самообслуживания. По словам представителя Бинбанка, этот способ идентификации можно применять как дополнительную защиту при доступе клиента к сейфовой ячейке или же при подтверждении крупных платежей.

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