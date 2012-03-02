Богатый талантами «Алдан мастеровой»

Выставка ярмарка «Алдан мастеровой» прошла в Томмоте в рамках республиканского фестиваля авторской песни «Берег Дружбы».

Прикладное творчество народных умельцев стало гармоничным дополнением фестиваля. Музыка души мастеров, выраженная в работах, тесно переплелась с музыкой авторов и исполнителей авторских песен. В Ярмарке участвовало более 50 мастеров с Алдана, сел Угоян и Хатыстыр, поселка Нижний Куранах и города Томмот. Прошел конкурс в номинациях национальное шитье, изделия из меха, кожи, изделия из дерева, бересты и растительного сырья, кузнечное дело, авторская игрушка и мастер рукоделия.

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