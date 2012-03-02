Авария произошла на Нижне-Бурейской ГЭС

В четверг на Нижне-Бурейской ГЭС произошло повреждение левобережной опоры сегментного затвора.

Это привело к подтоплению пристанционной площадки, сообщает ТАСС. По данным Минэнерго РФ, пострадавших в результате случившегося нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило. Во всех населенных пунктах ниже по течению от Нижне- Бурейской ГЭС ведется мониторинг уровня воды в реке Бурее, созданы временные гидропосты. Главы поселений провели подворовый обход и оповещение населения. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.

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