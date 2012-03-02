Тарифы на электроэнергию для дальневосточных предпринимателей снижены на 58%

Тарифы на электроэнергию для дальневосточных предпринимателей снижены на 58%

Впервые в истории России, Дальнего Востока и Якутии произошло значимое событие – снижение тарифов на 58% на электрическую энергию для основной массы прочих потребителей, кроме населения.

Механизм выравнивания тарифов предполагает переложение ценовой нагрузки энергетики Дальнего Востока на центральную часть России. Кроме того, снизились регулируемые тарифы коммунального комплекса: на тепловую энергию, водоснабжение, канализацию, сообщает «Яктаймс» со ссылкой на Мининвест Якутии.

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