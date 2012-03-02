Многодетные семьи Якутии могут получить компенсацию за школьную форму

Около 15 тысяч семей Якутии получили компенсацию для приобретения школьной и спортивной формы в прошлом году.

Об этом ЯСИА сообщили в министерстве труда и социального развития региона. «В Якутии многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, предоставляется денежная выплата для приобретения комплекта школьной, спортивной одежды. Ее размер — 3 258 рублей на каждого школьника», — отметили в пресс-службе Минтруда Якутии.

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