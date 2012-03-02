На руднике “Мир” прекращены поисковые работы

Поисково-спасательная операция на руднике «Мир» прекращена.

По данным на 9.10 по местному времени 26 августа, в чаше карьера скопилось 37400 кубометров воды. Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ. По данным маркшейдерской службы, в солевых породах шахты образовались промоины в объеме более 100 тыс. кубометров. По расчетам геотехников, при таком количестве промоин существует риск обрушения нижнего уступа карьера и разрушения горных выработок, что делает невозможной дальнейшую работу спасателей. Ведение направленных взрывных работ на дне карьера запрещено. 26 августа в 11.00 по местному времени на совещании штаба рассмотрены результаты расчетов и все возможные варианты действий. В сложившихся условиях выполнение каких-либо работ, включая откачку воды и ранее совершавшиеся направленные взрывы, невозможно. Под землей остались 8 шахтеров.

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