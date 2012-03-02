Кадровый документооборот станет электронным

Минтруд России готов обсудить внедрение электронного кадрового документооборота с работодателями и профсоюзами, сообщила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.

Как пишет "Российская газета", компаниям предполагается дать возможность наряду с бумажным документооборотом вести электронный. Документы в электронном и бумажном виде будут иметь равную юридическую силу. Работодатель по требованию работника будет обязан предоставлять ему электронные документы в бумажной форме. Связанные с этим расходы будут возложены на работодателей.

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