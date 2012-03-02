Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей

Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь с содержанием спирта более 9% в 2018 году.

В ведомстве считают, что крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции, пишут "Известия". В настоящий момент минимальная цена на за пол-литра водки составляет 205 рублей. Минздрав считает, что оптимальная стоимость такой бутылки должна составлять более 300 рублей. Соответствующее предложение уже направлено в Минфин. При этом с начала года Минэкономразвития и Минпромторг предлагали снижать ставки на алкоголь. По их мнению, цена за пол-литра водки не должна превышать 120-130 рублей.

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