В Алдане прошла Сельхозярмарка-2017

В Алдане на выходных прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка, запомнившаяся горожанам ярким выступлением коллектива Центра семейного устройства.

К участию в ежегодной ярмарке коллектив Центра готовился всё лето. Участие в сельскохозяйственной ярмарке стало красивой финальной точкой всей проведённой в летний период работе по благоустройству. По результатам ярмарки коллектив взрослых и детей награжден высшей наградой в номинации «Лучшая территория предприятия (организации)».

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