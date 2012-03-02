В Южной Якутии выбрали регионального оператора по переработке твердых отходов

Определен первый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

28 августа в Министерстве ЖКХ и энергетики РС (Я) состоялось подписание Соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Южной зоны республики. Соглашение подписали министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Гаврил Левин и директор МУП «Переработчик» Алексей Моисеев. Предприятие займется сбором, транспортировкой, переработкой и размещением мусора, а также станет ответственным по сбору платежей за обращение с отходами. Отметим, что МУП «Переработчик» предстоит заключить договора с населением и организациями-отходообразователями. В зону деятельности регионального оператора входят Нерюнгринский и Алданский районы.

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