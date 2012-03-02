Единый день голосования может быть перенесён на весну
Единый день голосования может быть перенесён на весну
Единый день голосования может быть перенесён на весну.
Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве, где представил своё обращение к гражданам России «Время голосует за социализм». «Мы предлагали перенести выборы с сентября на конец октября или на март-апрель. Видимо, Дума внесёт эту поправку — на весну», — цитирует Зюганова "Парламентская газета". Сейчас выборы глав регионов и депутатов законодательных собраний, а также муниципальные выборы проводятся в единый день голосования — во второе воскресенье сентября.