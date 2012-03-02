Школьникам могут продлить каникулы до 1 октября

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить органам местного самоуправления право переносить старт образовательного процесса в учебных учреждениях на 1 октября, сообщают "Известия".

С соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР Борис Чернышев, Вадим Деньгин и Михаил Дегтярев. Они полагают, что данные поправки в закон помогут подходить к определению начала учебного года более объективно, с учетом местных климатических, национальных и других особенностей. Депутаты также напомнили, что старт учебного года именно 1 сентября продиктован лишь давней традицией. В случае принятия законопроекта дата 1 сентября останется как общая дата начала учебного года, а муниципальные образования получат возможность переносить ее в зависимости от объективных условий.

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