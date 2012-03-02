Цены на алкоголь за год выросли на 7%

Стоимость алкогольных напитков в России с июля текущего года в среднем выросла на 3–7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), сообщают "Известия".Согласно статистике, больше всего подорожало крепленое вино. Стоимость литра крепленого напитка с содержанием спирта до 20% в рознице в среднем составляет 540 рублей. Сообщается, что на 6%, выросло в цене отечественное игристое вино, прибавило 5% столовое виноградное вино с 14-процентным содержанием спирта — сухое, полусухое и полусладкое. На столько же процентов подорожало и пиво отечественного производства, его средняя цена возросла до 108 рублей за литр.

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