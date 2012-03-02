Ручную кладь в самолет будут проносить по новому закону

Минтранс внесет изменения в нормативные акты в части провоза авиабагажа.

Для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители авиакомпаний, Совета Федерации, различных общественных объединений. Предполагается, что понятие «ручная кладь» будет определено законодательно, также будет конкретизирован перечень вещей, которые можно взять на борт бесплатно. Последний вопрос вызывает наибольшие споры, так как непонятно, какое количество предметов из этого списка можно пронести в самолет одновременно. Как сообщил член рабочей группы от Совета Федерации сенатор Александр Башкин, после принятия нового законопроекта любой пассажир, даже обладатель самого дешевого билета без багажа, сможет пронести на борт самолета 5 кг ручной клади.

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