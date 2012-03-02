В России разрешат интернет-продажу алкоголя

Минпромторг согласовал разработанный Минфином проект по интернет-продажам алкоголя в РФ, сообщают "Известия".

Глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что предполагается разрешить продажи для российского вина, но в будущем планируется распространить такие продажи и на продукцию иностранных производителей. По его словам, в течение года будет отработан пилотный проект, подразумевающий продажу российских вин и слабоалкогольной продукции, после чего к интернет-торговле будут допущены и другие производители алкогольных напитков.

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