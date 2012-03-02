Минфин предлагает ввести уголовное наказание за контрабанду ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или камней

Министерство финансов России предлагает ввести уголовную ответственность за контрабанду ювелирных и других изделий из драгоценных металлов или камней.

Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для публичного обсуждения. Внести дополнения предлагается в статью 226.1 Уголовного кодекса РФ. Согласно этой норме максимальное наказание установлено в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Если деяние совершено с использованием служебного положения или применением силы, то максимальная ответственность увеличится до 10 лет тюрьмы, а если правонарушение осуществлено организованной группой, то до 12 лет.

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