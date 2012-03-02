Иностранцев предлагают высылать из России за «нежелательное поведение»

Совет Федерации готовит законопроект, который предусматривает выдворение иностранных граждан из России за «нежелательное поведение», передает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на информированные источники в парламентских кругах. Согласно изданию, под «нежелательным поведением» подразумевается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность.

По информации источников, российским гражданам будет грозить ответственность — от административной до уголовной, а иностранцам — выдворение из страны. Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму уже в начале 2018 года и дополнит уже существующий ФЗ «О нежелательных организациях», принятый двумя годами ранее.

ссылка на первоисточник