В Алдане отметили 72-ю годовщину окончания Второй мировой войны

Митинг в честь 72-й годовщины окончания Второй мировой войны прошел в субботу, 2 сентября, в Алдане.

У Обелиска Победы почтить память героев минутой молчания и возложить цветы собрались ветераны, школьники, представители власти и общественных организаций и просто жители города, для которых священна память о той страшной трагедии, унесшей более 55 миллионов человеческих жизней. Открыл митинг мэр Алдана Александр Бугай. На торжественной части митинга выступали глава Алданского района Северин Поздняков, военный комиссар Олег Бабич, благочинный Алданского округа иеромонах Макарий (Золотавин), председатель Алданского районного Совета ветеранов войны, труда и тыла Салим Абдулович Козырев, почетный учитель Республики Саха (Якутия) Зинаида Григорьевна Морозова. Во второй части митинга состоялось показательное выступление юнармейцев Алданского района и открытие музея боевой техники на свежем воздухе. На выставке военной техники «Орудия Победы» были представлены 85-мм дивизионная пушка Д-44 — советское артиллерийское орудие, 152-мм гаубица образца 1943 года, 122-мм гаубица образца 1938 года, 57-мм зенитная автоматическая пушка С-60 — Советский зенитно-артиллерийский комплекс.

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