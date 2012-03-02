В России могут ограничить долю иностранных работников

В России могут ограничить долю иностранных работников. Минтруд предложил сохранить в 2018 году действующие допустимые доли трудовых мигрантов в отдельных видах экономической деятельности.

Проект постановления правительства об этом размещен для общественного обсуждения. Так, компании, специализирующиеся на выращивании овощей, могут предоставить до половины рабочих мест иностранцам, транспортные компании - до 30%, в торговле алкоголем и табаком допустимая доля трудовых мигрантов составляет 15%, в профессиональном спорте - 25%. Эти ограничения позволяют нанимать россиян в приоритетном порядке. С апреля доля занятого в экономике населения продолжает падать, при этом уровень безработицы остается стабильно низким. Эксперты считают, что экономика вступает в фазу структурного дефицита трудовых ресурсов, при котором России неизбежно придётся пользоваться трудом иностранных граждан.

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