Бюджет Якутии может пострадать из-за сокращения добычи алмазов после аварии на руднике "Мир"

Сокращение объемов добычи алмазов после аварии на руднике "Мир", которая привела к гибели людей и приостановке добычи, и рост курса доллара в будущем году могут отразиться на поступлениях в бюджет Якутии, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава республики Егор Борисов.

Он пояснил, что основные доходы бюджета республика получает о деятельности крупных горнодобывающих и нефтяных компаний. Борисов сообщил, что регион готовится к разным вариантам развития ситуации и просчитывает все. "В следующем году мы будем оптимизировать все расчеты с учетом тех событий, которые сейчас происходят, и будем планировать свой бюджет с учетом всех обстоятельств", - сказал Борисов.

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