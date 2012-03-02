В России могут появиться автомобильные номера с чипами

В России может радикально измениться формат автомобильных номеров.

Реформу планируют провести уже в 2018 году, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на информированный источник. Правительство намерено убрать цифровые коды регионов, увеличить количество букв и цифр до четырех и оснастить номерные знаки чипами. Цель нововведения – увеличить количество возможных комбинаций. Официального подтверждения информации из ГИБДД пока не поступало. Уже сейчас в ряде регионов наблюдается физическая нехватка номеров. С введением новых государственных знаков, похожих на европейские (четыре буквы, четыре цифры, флажок и надпись RUS) эта проблема должна решиться. Реализация инициативы займет несколько лет, в переходный период будут действовать номера и старого, и нового образца. Источник в Госдуме подтвердил, что необходимость смены формата номеров обсуждается уже давно.

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