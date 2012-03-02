Для взрослого населения Якутии поступила вакцина против гриппа

Для взрослого населения Якутии поступила вакцина против гриппа.

Вакцина в количестве 92 тысячи 860 доз направлена во все районы и в медицинских организациях республики началась предсезонная вакцинация против гриппа, сообщили ИА YakutiaMedia в Минздраве Якутии. Поступление детской вакцины против гриппа ожидается 7-8 сентября 2017 года согласно графику поставок Министерства здравоохранения Российской Федерации. Оптимальным временем для вакцинации является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после прививки сформировался до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом.