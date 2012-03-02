В 2017 году пенсии повысят на 600 рублей

Пенсии в 2017 году решено увеличить на 4,5%, что будет выше уровня прогнозируемой инфляции. В реальном выражении рост составит 600 рублей при средней пенсии по стране в 13 700 рублей. Об этом сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Порядка 10 млрд рублей будет направлено из бюджета для доведения пенсий до прожиточного минимума и выплаты социальных доплат. По его словам, до прожиточного минимума доведут пенсии для 3,9 млн россиян.

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