В России будут лишать водительских прав на основании анализа крови

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий лишить водительских прав за нетрезвое вождение на основании анализа крови.

На сегодняшний день содержание алкоголя в крови измеряется специальным устройством, реагирующим на дыхание. Если содержание алкоголя превышает 0,16 мг, то автолюбителю грозит штраф до 30 тыс. руб. и лишение прав до 1,5 года. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий проверку спиртосодержащих препаратов в организме человека с помощью анализа крови. Если результат будет превышать 0,3 грамма на 1 литр крови, то нарушителя ждет административная ответственность. По мнению правительства, такие меры позволят снизить уровень аварий на дорогах.

ссылка на первоисточник