В Якутии правом досрочного голосования воспользовались 7100 человек

В Якутии 10 сентября муниципальные выборы пройдут в Якутске и 32 районах.

На сегодняшний день правом досрочного голосования воспользовались 7100 человек, сообщается на сайте госорганов Якутии. По данным ЦИК, состоятся выборы восьми глав администраций районов и Якутска, 214 глав поселений, 17 глав районных центров, 3202 депутатов районного и поселенческого уровней. 20 августа началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах, а с 30 августа открыто голосование для тех граждан, которые по уважительным причинам не смогут прийти на избирательные участки в день выборов.

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