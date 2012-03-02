Лучшие экологические проекты школ в Якутии получат по 100 тысяч рублей

Министерство охраны природы совместно с Целевым фондом будущих поколений объявляет о начале республиканского конкурса инновационных проектов по экологическому воспитанию и образованию «Экология Якутии».

Конкурс проводится среди общеобразовательных организаций республики, реализующих учебные программы и дисциплины по формированию экологической культуры. Цель конкурса – поддержка и развитие инновационных проектов в данной области. В целях охвата широкой географии территории республики, организаторами принято решение провести конкурс среди пяти групп районов, в каждой из которых будет определен один победитель и вознагражден грантовыми средствами в размере 100 тысяч рублей на реализацию конкурсного проекта.

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