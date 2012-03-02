В Алдане прошел первый республиканский фестиваль чирлидинга.

В Алдане прошел первый республиканский фестиваль чирлидинга. Праздник спортивного танца собрал более 130-ти участников – из Якутска, Алданского, Нерюнгринского и Горного районов. Проведение первого фестиваля инициировала республиканская Федерация чирлидинга. Фестиваль носил характер соревнований. Призы учредила вице-спикер Госсобрания (Ил Тумэн) Ольга Балабкина. В 2016-м году Международным Олимпийским комитетом чирлидингу присвоен был олимпийский статус. Прошедший в Алдане праздник танца включал несколько дисциплин. Местом проведения первого республиканского фестиваля чирлидинга Алдан был выбран не случайно: в ближайшие месяцы в районе планируется образование Федерации спортивного танца. Представители республиканской Федерации чирлидинга убеждены: фестиваль имеет все шансы стать традиционным, а вновь образованное объединение спортивного танца в Алданском районе в кратчайшие сроки завоюет поклонников и станет одним из наиболее массовых.