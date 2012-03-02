В Алдане уже отметили Всемирный день трезвости

В Алдане уже отметили Всемирный день трезвости

8 сентября в Алдане состоялась акция, посвященная Всемирному дню трезвости.

Волонтеры и специалисты Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи при поддержке социального управления администрации района провели информационно-просветительскую работу с жителями города. Призывали к борьбе с алкоголизмом, и ужесточению мер контроля над продажей алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним. Своим примером формировали стремление к здоровому образу жизни у населения города. Всемирный день трезвости отмечают в разных странах. Целью праздника является привлечения внимания людей к проблеме алкогольной зависимости и деградации человека.

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