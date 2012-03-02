В Южной Якутии появится первый машиностроительный завод

Угледобывающая компания "Колмар" планирует построить в Южной Якутии машиностроительный завод.

Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил генеральный директор "Колмар" Сергей Цивилев. Машиностроительный завод удобно расположен с точки зрения логистики – находится в поселке Чульман, между двумя горно-обогатительными комбинатами компании – Инаглинским и Денисовским. В планах "Колмар" создать на базе завода сервисную службу, которая будет обслуживать всю технику, эксплуатируемую в Южной Якутии, вне зависимости от производителя. Отметим, "Колмар" объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, которые обладают лицензиями на разработку участков Чульмаканского и Денисовского каменноугольных месторождений. Балансовые запасы - более 1 млрд тонн коксующегося угля.

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