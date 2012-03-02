Новый закон защитит права глав муниципальных образований

Новый закон защитит права глав муниципальных образований

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав глав муниципальных образований.

Согласно закону, если глава муниципалитета обжалует в суде решение губернатора о его отрешении от должности, то досрочные выборы не назначаются до завершения судебного процесса. Инициатива внесена Архангельским областным Собранием депутатов. По словам представителя заксобрания Игоря Андреечева, предлагается внести изменения в закон об общих принципах организации местного самоуправления и Кодекс административного судопроизводства, сообщает "Парламентская газета".

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