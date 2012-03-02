В РФ будут предоставлять рассрочку по уплате налогов

В России должны появиться основания для уплаты доначисленных налогов в рассрочку.

Соответствующий законопроект Госдума приняла 13 сентября в первом чтении на первом пленарном заседании осенней сессии, пишет "Парламентская газета". Рассрочка будет даваться, если невозможна единовременная уплата налогоплательщиком начисленных сумм налогов до истечения срока исполнения направленного требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов. Сумма доначислений должна составлять не более 70% и не менее 30% по отношению к выручке от реализации товаров, работ, услуг за год, предшествующий году вступления в силу решения по результатам проверки.

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