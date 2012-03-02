Якутия получит дополнительные деньги на поддержку неработающих пенсионеров

Правительство РФ дополнительно выделит 1 млрд рублей на доплаты в 2017 году к пенсиям более чем, 400 тыс. неработающим пенсионерам в ряде регионов страны (Якутия в их числе), заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По его словам, речь идет о поддержке неработающих пенсионеров, доход которых меньше регионального прожиточного минимума, передает ТАСС. Это семь субъектов РФ, заявивших о наличии потребности в дополнительных средствах на выплату региональных социальных доплат к пенсии в 2017 году с учетом сложившихся в этих регионах показателей по численности получателей доплаты и ее среднему размеру за первое полугодие текущего года.

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