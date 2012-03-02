В республике трудоустроят несколько тысяч людей с инвалидностью

В республике трудоустроят несколько тысяч людей с инвалидностью

По данным Пенсионного фонда РФ по РС (Я), на сегодняшний день в республике проживает более 54 тысяч людей с инвалидностью, из них 25 тысяч являются трудоспособными гражданами.

Но даже при большом желании инвалидам очень проблематично найти работу.  В целях реализации закона о квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан в разных уголках республики проходит акция «Трудиться наравне со всеми».   Для создания работодателями большего количества мест для граждан с ограничениями по здоровью будут предусмотрены субсидии. 19 компаний, которых выявит конкурсный отбор, получат 3,6 миллиона рублей на трудоустройство 30 людей с инвалидностью. Таким образом, оснащение специально оборудованного рабочего места обойдется в 120 тыс. руб.  Акция «Трудиться наравне со всеми» проходит по всей республике. В её рамках прошли семинары для работодателей, тренинги по поиску работы, презентации мотивирующих видеороликов, собеседования с гражданами с ограниченными возможностями.

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