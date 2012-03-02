В РФ ужесточат наказание за подделку паспорта и предоставление ложных сведений при его получении

МВД России предлагает ужесточить наказание за подделку паспорта и предоставление ложных сведений при его получении, сообщает "Гарант.ру".

Так, за подделку паспорта планируется наказывать ограничением или лишением свободы до 3 лет либо принудительными работами на такой же срок. А за приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта – ограничением или лишением свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на тот же срок. Также ведомство считает необходимым в 10 раз увеличить размер административных штрафов за представление ложных сведений при получении паспорта. Для граждан он может быть установлен в размере от 3 000 до 5 000 руб, для должностных лиц – от 5 000 до 10 000 руб. Кроме того, предлагается установить административные штрафы за повторную подделку юрлицами штампов или бланков в размере от 50 000 до 100 000 руб.

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