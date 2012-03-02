Инвалидам в отдаленных районах компенсируют расходы на топливо

Сахалинская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий дополнительную компенсацию расходов на топливо для инвалидов, живущих в отдаленных населенных пунктах, сообщает ТАСС.

В документе указывается, что, согласно действующему законодательству, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению. Также компенсируются расходы на транспортные услуги для доставки этого топлива при проживании в домах, не имеющих центрального отопления. Принятие данного закона позволит инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в отдаленных малочисленных сельских населенных пунктах, реализовать право на компенсацию расходов за приобретенное топливо и транспортные услуги по его доставке, а также позволит повысить качество жизни нуждающихся в социальной защите граждан.

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