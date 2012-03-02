Школьников обяжут узнавать баллы ЕГЭ на портале госуслуг

Выпускников школ обяжут регистрироваться на портале госуслуг, чтобы через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) узнать результаты ЕГЭ онлайн.

«Речь о том, чтобы для получения данных из государственных информационных систем граждане проходили идентификацию только через ЕСИА. Например, при запросе результатов ЕГЭ», — рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства связи и массовых коммуникаций. Представитель ведомства отметила, что работу над реализацией инициативы совместно ведут Министерство образования, Рособрнадзор и МВД.

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