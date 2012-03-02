В Алданском районе выявлена реализация рыбы без документов

Действие несет непосредственную угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц и может повлечь возникновение и распространение массовых инфекционных заболеваний.

Главный государственный ветеринарный инспектор Алданского района Виктория Викторовна Крылова приняла участие в рейдовых мероприятиях, проведенных Прокуратурой Алданского района. При проведении рейдовых мероприятий по контролю были задействованы специалисты Среднеленского межрайонного отдела Рыбоохраны Ленского ТУ Росрыболоваства, ОМВД по Алданскому району. Рейд направлен на выявление незаконной реализации рыбной и мясной продукции (местного происхождения), сетных орудий лова. По результатам контрольных мероприятий выявлен случай реализации малосоленой, свежезамороженной рыбы (предположительно местного вылова) без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность поднадзорного груза в ветеринарном отношении. Отсутствуют сведения о производителе, маркировка, не определены сроки годности и условия хранения, что является несоблюдением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

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